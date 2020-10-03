Ertem Şener Beyaz TV'den kovuldu

"Erdoğan için babamdan vazgeçerim" sözleriyle bilinen ve uzun yıllardır Osman Gökçek'in kanalında spor müdürlüğü yapan Ertem Şener, işe gelmeden maaş aldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, yedi yıldır Beyaz TV Spor Müdürlüğü görevinde bulunan, aynı zamanda Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programları sunan Ertem Şener ve ekibinin pandemi döneminde işe gelmedikleri halde maaş almaya devam etmelerinin çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olduğu belirtiliyor.

Çalışanlar, “Ertem Şener koronavirüs nedeniyle işe gelmiyor ve buranın spor müdürü gözüküyor ama Youtube'da ve TV8'de çalışıyor. Üstüne ona maaş veriyorsunuz bu adaletsizlik değil mi" diyerek kanalın Genel Müdürü Osman Gökçek'e rahatsızlıklarını dile getirmişti.

Uzun süredir devam eden bu durumun ardından Ertem Şener'in 'sözleşme şartlarına uymadığı' gerekçesiyle çıkışı verildi.

Ertem Şener Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün kendi isteğimle yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol’a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek’e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim” ifadelerini kullandı.