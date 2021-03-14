Türkiye burjuvazisinin simge isimlerinden Vehbi Koç'un ihale fırsatçılığıyla zenginleşme öyküsünü anlatan "İmparator" romanının yazarı Erol Toy yaşamını yitirdi.

Yazarın ölüm haberini, kızı Ayşe Toy sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu: "Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu."

Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu. pic.twitter.com/Jy0akuHTLQ — Ayşe Toy (@ToyAyse) March 13, 2021

Erol Toy kimdir?

1936 yılında Alaşehir Manisa’da dünyaya gelen Erol Toy ilk öyküsünü 1952 yılında Çınar dergisinde yayımladı. 1974 yılında yayımlanan "İmparator" adlı romanıyla okur kitlelerine adını duyuran Toy, 2 ciltlik "Azap Ortakları" romanını da edebiyatımıza kazandırdı. Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazılarının yanısıra sahnelenmiş tiyatro oyunları da bulunan Erol Toy, 1962 Ali Naci Karacan Armağanı üçüncülük ödülü sahibidir.

Erol Toy Bank-İş sendikasının da kurucuları arasında yer aldı.