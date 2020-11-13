Erol Mütercimler'e açılan 'imam hatip' davası başladı

Yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Mütercimler'in "halkın bir kesimini alenen aşağılama" iddiasıyla 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istenen davanın ilk duruşması İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Erol Mütercimler'in 4 avukatıyla katıldığı duruşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti ile KADEM'in de aralarında bulunduğu 9 müştekiyi ise avukatları temsil etti.

Mütercimler savunmasında imam hatiplerin yapısı, müfredatı, ders kitapları, öğretmenlerin niteliği ve okulların sayısı konusunda devamlı eleştiride bulunduğunu ve "nasıl iyileştirileceği" konusunda bir öğretmen olarak daima düşüncelerini paylaştığını kaydetti.

İmam hatiplerin kapatılmasından yana olmadığını ifade eden Mütercimler, dava konusu sözlerinin programın bitmesine yakın söylendiğini, programda kafasında tasarladığı sözleri yanlış aksettirdiğini ve yanlış anlamaya sebebiyet verdiğini belirtti.

Mütercimler programın ardından kamuoyundan özrünü içeren basın açıklaması yazdığını ve bu açıklamanın çeşitli internet sitelerinde yayımlandığını, bazı televizyonlardaki haberlere katılarak bu özrünü kendi sesiyle de yinelediğini söyledi. Mütercimler "Aynı zamanda çıktığım televizyondaki programa gönderdim. Veyis Bey bu açıklamamı programda okudu. Bununla da yetinmeyerek yaklaşık 16 yıldır eğitim verdiğim üniversite hocalığımdan istifa ettim. Kasıtla söylemiş olsaydım, ben burada bu düşüncemi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar savunurdum" dedi.

Ergenekon'dan yargılandığını ve orada da konuşmalarının suç olarak karşısına çıktığını ve ceza aldığını kaydeden Mütercimler "Ben düşünce ve tezlerimi her zaman savundum ancak bu davadaki iddia konusu sözlerimi öz düşüncem olmadığı için savunmuyorum. Kesinlikle o cümlede bir kastım yoktur. Huzurunuzda bu cümlemden ötürü üzülen insanlardan tekrar özür diliyorum. Ben bir suç işlemediğimi düşünüyorum. Bu nedenle beraatımı talep ederim" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti ve Avcılar İmam Hatipler Derneği Başkanı Seyfullah Sevinç'in katılma taleplerini kabul eden mahkeme, diğer katılma taleplerini, atılı suçun topluma karşı işlenen suçlar bölümünde olması, iddia edilen sözlerde direkt gerçek kişinin adının geçmemesi nedenleriyle reddetti. Mahkeme, KADEM ile ilgili müdahillik talebiyle ilgili ise derneğin tüzüğünün sunulmasından sonra karar verilmesini hükme bağladı.

Programdaki görüntüleri içeren CD'nin bilirkişiye verilmesi talebini kabul eden ve bilirkişi tarafından rapor düzenlenmesine karar veren mahkeme, sanığın ekonomik durumu ve cezai ehliyetinin araştırılması taleplerini dosya kapsamına göre reddetti.

Mahkeme duruşmayı, 22 Şubat 2021'e erteledi.

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