Ermenistan'ın 6 aylık Türkiye boykotu başladı

Erivan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a Ankara’nın açık desteğini gerekçe göstererek, 20 Ekim'de Türkiye'den ithalatı kısıtlama kararını aldığını açıklamıştı.

Karara ilişkin olarak bugünden itibaren 6 ay süreyle Türkiye menşeli ürünlere ithalat yasağı başladı.

Ermeni mallarının üretimi için gerekli ara ürünlerse kısıtlamalar kapsamının dışında tutuldu.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye malları hiçbir ürün segmentinde baskın olmadığından ve Türkiye'den ithalatın Rus, Belarus, İran veya Çin mallarıyla ikame edilebilirliğinden söz konusu yasak ülkede fiyatların artmasına neden olmayacak.