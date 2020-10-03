Ermenistan’dan ‘Karabağ’daki çatışmalara yaklaşık 150 üst rütbeli Türk asker katılıyor’ iddiası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da cephedeki farklı komuta noktalarında Türkiye’den yaklaşık 150 üst rütbeli askerin Azerbaycan tarafında savaştıklarını iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ermenistan halkına sesleniş konuşması sırasında konuşan Paşinyan, “Askerlerimizin verdiği bilgiye göre saldırılara Azerbaycan ordu birlikleri, ayrıca Suriyeli militan ve teröristlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup özel kuvvet askerleri de katılıyor. Edindiğimiz bilgilere göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin komuta noktalarında yaklaşık 150 Türk üst düzey askeri personeli bulunuyor ve askeri operasyonları yönetiyor” diye konuştu.