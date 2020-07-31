Ermenistan’dan İsrail’e: Azerbaycan’a silah satışına son verin

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, İsrail gazetesi The Jerusalem Post’a verdiği mülakatta, Azerbaycan’a satılan İsrail silahlarının Ermenistan’ın sivil altyapısının hedef alınmasına kullanıldığını ve iki ülke arasındaki silah ticaretine acilen son verilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail-Ermeni ilişkilerinin geçtiğimiz yıllarda gelişme kaydettiğini ve Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın Ocak ayında İsrail’i ziyaret ettiğini hatırlatan Bakan, İsrail’in Azerbaycan’a gelişmiş silahlar tedarik etmeye devam etmesinin iki ülke açısından hayati bir sorun olmayı sürdürdüğünü belirtti. Mnatsakanyan, ‘‘Azerbaycan’a silah satışı ölümcül bir mesele, çünkü Azerbaycan hiçbir zaman bu silahları sivil altyapıya ve nüfusa karşı kullanmakta tereddüt etmiyor. Bu meselenin peşini bırakmayacağız. Her türlü ikili ve çok taraflı platformlarda gündemimizin ayrılmaz bir parçası olacak. İsrail Azerbaycan’la olan bu ölümcül ticareti durdurmalı’’ diye konuştu.

Son dönemde yaşanan çatışmaların hiç yoktan ortaya çıkmadığını ileri süren Mnatsakanyan, tırmanmanın hemen öncesinde Azerbaycan’ın en yüksek siyasi askerî liderlik düzeyinde savaş tehditlerinde bulunduğunu ve Dağlık Karabağ sorununun kendi şartlarına göre çözülmesi için güç kullanmaya kalkarak yanlış hesap yaptığını savundu.

Ermenistan Ordusu tarafından Azerbaycan’a ait İsrail yapımı insansız hava araçlarının düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bir soruya, Azerbaycan’ın kullandığı silahların nereden geldiğinin kendileri için önemli olmadığını ve menşeleri neresi olursa olsun etkisiz hale getireceklerini söyledi.

İsrail ile yakın ittifak ilişkileri olan Azerbaycan, bu ülkeye ihtiyacı olan petrolün tedarik ettiği gibi, satın aldığı insansız hava araçları, füzeler ve gelişmiş silah sistemleriyle İsrail savunma şirketlerinin önemli müşterilerinden biri olarak öne çıkıyor. 2016 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyet ülkesinin İsrail’den silah ve güvenlik teçhizatı satın almak için 5 milyar dolar değerinde uzun vadeli sözleşmeler imzaladığını açıklamıştı.