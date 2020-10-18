Ermenistan'dan Azerbaycan'a 'ateşkes ihlali' suçlaması

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü.

Bakanlık Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan Ordusu'nun İran sınırında hattın güneyine doğru bir saldırı başlattığını aktardı.

Stepanyan, "Azerbaycan Ordusu, yeni insani ateşkese karşın mutabakatı ağır bir şekilde ihlal etti. Düşman, yerel saatle sabah 7:20 sıralarında hattın güneyinde İran sınırına doğru avantajlı bölgeleri ele geçirmek amacıyla top atışı gerçekleştirdi. Her iki taraf da kayıp veriyor" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, buna karşılık yaptığı açıklamada, Ermeni güçlerin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan noktalarına saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Bakanlığın açıklamasında, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 18 Ekim'de gece saat 12'den itibaren başlayan yeni insani ateşkese karşın Dağlık Karabağ'ın Cebrail kentine ve kurtarılan Araz nehri çevresindeki köylere gece gerçekleştirdikleri havan ve top saldırılarıyla mutabakatı ağır bir şekilde ihlal etti" denildi.