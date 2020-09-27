Ermenistan'da sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki gerilimin yeniden tırmanması üzerine Ermenistan'da sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan ettiklerini açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Değerli vatandaşlar, şu anda Ermenistan hükümetinin kararıyla sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi. Seferberlik kapsamındaki herkesi askerlik şubelerine başvurmaya çağırıyorum" dedi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da bu sabah başlayan çatışmalarla gerilim yeniden tırmanmıştı. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.