Ermenistan'da parlamento sıkıyönetimin kaldırılmasını onayladı

Ermenistan Parlamentosu, sıkıyönetimin kaldırılması teklifini onayladı. Ülkede Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle Eylül ayında sıkıyönetim ilan edilmişti.

Yapılan oylamada 118 milletvekili lehte oy verirken, bir milletvekilli karşı oy kullandı, bir milletvekili ise çekimser kaldı.

Sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin teklif muhalefetteki Müreffeh Ermenistan ve Aydınlık Ermenistan partileri tarafından parlamentoya sunulmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkede 20 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıklamıştı.