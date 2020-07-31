Ermenistan’da ordu ani denetim için teyakkuza geçirildi

Ermenistan’da ordunun ani denetime geçirildiği belirtildi. Ordunun olası bir savaşa ne denli hazır olduğunun test edileceği bu denetim, Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak tatbikat yaptığı bir döneme denk geliyor.

Sputnik'te yer alan habere göre Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan söz konusu ani denetim esnasında birliklerin birbirleri ile koordinasyonunun test edileceğini, atış talimleri yapılacağını ve tatbikatların operasyonel ve taktik kısımlarının da olacağını söyledi.

Ordudaki bu denetim, Azerbaycan ile Türkiye’nin Azerbaycan topraklarında geniş bir tatbikat yaptıkları bir döneme denk geliyor.

Söz konusu tatbikat planlı olsa da Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmaların alevlendiği bir dönemi izledi.

İki eski Sovyet cumhuriyetlerinin sınırındaki çatışmalar şimdi yatışmış görünse de temmuz ortasında başlamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Ancak yeni çatışmalar, Karabağ’ın yüzlerce kilometre uzağındaki bir sınır bölgesinde yaşandı.