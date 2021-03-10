Ermenistan'da kriz: Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nın görevinin sona erdiğini duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şubat sonunda kendisini istifaya çağıran muhtırayı imzalayan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alındığını açıkladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise kararnameye karşı yüksek mahkemeye başvurdu.

Ermenistan Başbakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, Gasparyan'ın görevden alınması için hazırlanan kararnamenin, Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından ne onaylandığı ne de yasal süresi içinde yüksek mahkemeye itirazda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada bu nedenle Gasparyan'ın artık görevden alınmış olduğunun düşünüldüğü kaydedildi.

Paşinyan'dan gelen bu açıklamanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın kararnameye karşı yüksek mahkemeye başvurduğu duyuruldu.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alması nedeniyle anayasal süreçte sorunlar oluştuğunun aşikar olduğu ve yüksek mahkemenin kararnameyi reddederek ülkedeki krizin yatıştırılmasına katkıda bulunmasının umulduğu belirtildi.

Ermenistan ordusu Şubat ayının sonunda bir muhtıra yayımlayarak Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti. Bunun bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan ise Genelkurmay Başkanı'nı görevden alan kararnameyi Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a göndermişti ancak Sarkisyan kararnameyi imzalamamıştı.