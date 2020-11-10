Ermenistan'da halk meclisi bastı, meclis başkanı linç edildi

Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan sosyal medyadan yayınladığı iletisinde, "Kendim ve ulusum için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan bu açıklama ben ve halkımız için tarif edilmez şekilde acı vericidir" ifadelerine yer verdi.

Paşinyan'ın açıklamasının ardından öfkeli bir kalabalık, başkent Erivan'daki Ermenistan parlamentosunun kapılarını ve camlarını kırarak içeri girdi. Paşinyan hükümeti aleyhine sloganlar atan protestocuların parlamentoya maddi zarar verdikleri ve Paşinyan'ın odasına girerek bazı kimlik belgeleri ve kişisel bilgisayarını çaldıkları bildirildi.

Öte yandan, Rus TASS haber ajansının haberine göre, Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı internet yayını sırasında, Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın Erivan şehir merkezinde düzenlenen protestolara katılanlar tarafından yaralandığını söyledi.

Paşinyan, "Bazı haydutlar Ararat Mirzoyan'ı darp etti. Şimdi ameliyat oluyor, hayatı tehlike altında değil" dedi.