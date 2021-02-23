Ermenistan: Ülkemizdeki Rus üssünün büyümesini memnuniyetle karşılarız

Ermenistan Savunma Bakanı Vaharşak Harutyunyan, ülkesindeki Rus askeri üssün genişletilmesinden ve Rus güçlerin ülkenin Azerbaycan sınırına yeniden konuşlandırılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Rus haber ajansı RIA Novotski'ye konuşan Harutyunyan, "Ermenistan bölgesinde Rus askeri üssünün genişletilmesi ve büyütülmesi meselesi her zaman gündemdeydi. Ermeni taraf bu konuyla her zaman ilgilendi" dedi.

Ermenistan muhalefetinin, Rusya'nın Ermenistan'ın güneyindeki Sünik bölgesinde ikinci bir üs açması çağrısında bulunmasına ilişkin konuşan Harutyunyan, Rusya'nın ikinci bir askeri üs açmaya ihtiyacı olmadığını düşündüğünü, ancak iki ülkenin, Ermenistan'ın doğusunda Azerbaycan sınırında bulunan üsse bir askeri birlik konuşlandırmayı düşündüğünü aktardı.

Harutyunyan, Rus askeri üssün genişletilmesi durumuna ilişkin herhangi bir somut plan sunmadı.

Geçtiğimiz yıl Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde 6 hafta süren çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmaların ardından taraflar arasında ateşkes imzalanmış ve imzalanan mutabakat kapsamında Rusya, Türkiye sınırına 25 km uzaklıkta bulunan Gümrü üssüne asker konuşlandırılmıştı. Üste yaklaşık 3 bin Rus askeri olduğu tahmin ediliyor.