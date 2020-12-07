Ermenistan, Türkiye'nin Karabağ'dan askerlerini çekmesini talep etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Türkiye’nin Dağlık Karabağ'dan askerlerini çekmesini talep etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova’da görüşen Ayvazyan, görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Türkiye’nin Dağlık Karabağ'dan askerlerini ve ona bağlı militanları çekmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Ayvazyan, “Türkiye, silahlı personelini ve ona bağlı terörist grupları Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinden ve tümüyle Güney Kafkasya'dan çekmeli. Henüz yabancı militanların geri çekilmelerine dair net bir sinyal yok” dedi.