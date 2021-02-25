Ermenistan ordusu Paşinyan'ın istifasını istedi

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetini istifaya çağırdı.

Paşinyan ülkede bir darbe girişimi olduğunu belirterek destekçilerini başkent Erivan'da toplanmaya çağırdı, ayrıca televizyondan bir ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıkladı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan muhtırada, Genelkurmay birinci yardımcısı Tikran Haçaturyan'ın görevden alınmasına tepki gösterilerek bu karar "devlet karşıtı ve sorumsuzca" olarak nitelendi. Paşinyan ve hükümetinin doğru kararları alamadığı savunulan muhtırada "Görevdeki makamları gözden düşürmeyi amaçlayan saldırılara uzun süredir sabırla tahammül ettik. Her şeyin bir sınırı vardır” ifadeleri kullanıldı. Bildiride "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin istifasını talep ediyor" denildi.

Paşinyan 'darbe girişimi' dedi, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı

Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genelkurmay'ın açıklamasını bir askeri darbe girişimi olarak görüyorum. Tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırıyorum. Yakında ulusa sesleniş konuşması yapacağım" dedi.

Paşinyan ayrıca Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını açıkladı.

Kremlin'den itidal çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" dedi. Peskov taraflara anlaşmazlıkların barışçıl yolla ve anayasal çerçeve içinde çözülmesi çağrısı yaptıklarını söyledi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 6 hafta süren çatışmaların ardından varılan anlaşma nedeniyle Paşinyan ülkede protestolarla karşılaşmıştı. Paşinyan Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada "halkın kararıyla" istifa etmeye hazır olduğunu söylemiş ve erken seçim çağrısı yapmıştı.