Ermenistan ordusu: Azerbaycan'la çatışmalarda 21 askerimiz daha öldü

Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la çatışmalarda 21 askerinin daha öldüğü bildirildi.

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Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la çatışmalarda 21 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bu yana Ermenistan ordusunda yaşamını yitiren asker sayısı 244'e yükseldi.