Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la çatışmalarda 21 askerinin daha öldüğünü duyurdu.
Çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bu yana Ermenistan ordusunda yaşamını yitiren asker sayısı 244'e yükseldi.
Ermenistan ordusu: Azerbaycan'la çatışmalarda 21 askerimiz daha öldü
Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la çatışmalarda 21 askerinin daha öldüğü bildirildi.
Dış Haberler
Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la çatışmalarda 21 askerinin daha öldüğünü duyurdu.
Çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bu yana Ermenistan ordusunda yaşamını yitiren asker sayısı 244'e yükseldi.