Ermenistan muhalefeti: Erken seçim için önce Paşinyan istifa etsin

Ermenistan’da muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, destekçilerinin katıldığı mitingde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın 'erken seçim' çağrılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Manukyan, “Erken seçimlerin düzenlenmesini desteklemekle beraber Paşinyan görevdeyken söz konusu seçimlerin düzenlenmesine karşıyız” açıklamasında bulundu.

Karabağ çatışmalarını hatırlatan Manukyan, “Paşinyan’ın nasıl savaş yürüttüğünü gördük, seçimleri de aynı yöntemle yürütmesini istemiyoruz” diye konuştu.

Manukyan, Ermenistan’da erken seçimlere gidilmesini kabul etmeleri için en başta Paşinyan’ın istifa etmesi ve geçici bir hükümet kurulması gerektiğini belirtti.

Manukyan, "bu şartların yerine getirilmesi halinde bir sene içerisinde erken parlamento seçimleri için tarih belirlenebileceğini" kaydetti.

Paşinyan, muhalefetin belli koşulları kabul etmesi hâlinde erken seçim düzenlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.