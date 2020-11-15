Ermenistan gizli servisi: 'Paşinyan'a suikast önledi'

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan'a siyasi muhalifleri tarafından yapılan suikast girişiminin engellediğini söyledi.

Ülkenin gizli servisi, Ermenistan'ın Syunik ilinde ikamet eden adı açıklanmayan bir şahsın, Karabağ'da hali hazırda bulunan silah ve mühimmatı kullanarak Başbakan Paşinyan'ı öldürmeye çalıştığını iddia etti.

Yapılan resmi açıklamada "Söz konusu kişi, Ermenistan ve Artsakh'da faaliyet gösteren tarafları liderleri, hükümet karşıtı görüşlere bağlı siyasiler ve destekçileri ile yasadışı olarak depolanan silah ve mühimmat kullanımı konusunda bir anlaşmaya vardı. İktidarı ele geçirme, [Başbakan'ın] yasadışı bir şekilde canına kasıt ve hükümeti gasp ederek başbakanın faaliyetlerine son verme amaçları güdüyordu" denildi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, parti liderlerinin, hükümet karşıtı görüşlere sahip politikacıların ve destekçilerinin yanı sıra eski yüksek rütbeli yetkililerin "bir devlet görevlisinin yaşamına kasıt ve iktidarın gasp edilmesine yönelik bir girişim" için hazırlandıklarını ekledi.