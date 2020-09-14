Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye yabancı milisleri Azerbaycan'a naklediyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye'yi Azerbaycan'a yabancı uyruklu milisler taşımakla suçladı.

Dış Haberler

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Kahire'ye resmi bir ziyaret düzenleyerek Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüştü.

Panorama.am'de yer alan habere göre, Şükri ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mnatsakanyan, Ankara'yı Azerbaycan'a yabancı uyruklu milisler taşımakla suçladı.

Temmuz ayında tırmanan gerilimde Türkiye'nin tek taraflı ve saldırgan bir yaklaşım sergileyen tek devlet olduğunu belirten bakan, "Yabancı teröristlerin Azerbaycan'a gönderileceğini duyuyoruz, belki de çoktan gönderildiler. Bunlar barış ve istikrara yönelik çabaları baltalayan hamlelerdir" dedi.

Mnatsakanyan, "Güç yansıtan, doğası gereği saldırgan ve istikrarı bozucu nitelikte olan bu tür politikaları kararlılıkla reddedeceğiz" diye ekledi.