Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye yabancı milisleri Azerbaycan'a naklediyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Kahire'ye resmi bir ziyaret düzenleyerek Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüştü.

Panorama.am'de yer alan habere göre, Şükri ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mnatsakanyan, Ankara'yı Azerbaycan'a yabancı uyruklu milisler taşımakla suçladı.

Temmuz ayında tırmanan gerilimde Türkiye'nin tek taraflı ve saldırgan bir yaklaşım sergileyen tek devlet olduğunu belirten bakan, "Yabancı teröristlerin Azerbaycan'a gönderileceğini duyuyoruz, belki de çoktan gönderildiler. Bunlar barış ve istikrara yönelik çabaları baltalayan hamlelerdir" dedi.

FM @ZMnatsakanyan:"In events of July,#Turkey has been only state that took one-sided, aggressive approach. We r hearing of foreign terrorist fighters to be transferred to #Azerbaijan or maybe they r already transferred. These are moves undermining effort towrd peace & stability."