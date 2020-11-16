Ermenistan Dışişleri Bakanı istifasını sundu

Ermenistan Meclisi’nde 'Benim Adımım' ittifakından milletvekilleri ile bir araya gelen Başbakan Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ın görevine son vermeyi kararlaştırdığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Paşinyan, “Dışişleri Bakanının görevine son vermeyi kararlaştırdım. Şuşa, savaşı sona erdirmek için ön koşul olarak gündemdeydi ve bu reddedilemeyecek bir gerçek. Barış sürecinden bahsedildiğinde, eğer böyle güzel bir alternatif olsaydı bu neden son 30 yıl içinde ve son 2.5 yıl içinde çözülmedi” diye konuştu.

Ermenistan Dışişleri Sözcüsü Anna Nagdalyan da Facebook hesabında Mnatsakanyan’ın istifa dilekçesini yayınladı.