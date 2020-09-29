Ermenistan: Dağlık Karabağ'la askeri ve siyasi ittifak kurabiliriz

Daha önce Dağlık Karabağ'ı tanıma olasılığının görüşüldüğünü duyuran Erivan'dan bu kez Dağlık Karabağ'la askeri ve siyasi ittifak kurulabileceği açıklaması geldi.

Sputnik'in haberine göre, Facebook hesabından açıklama yapan Makunts, "Mevcut durumda, gelişen olaylara paralel olarak atacağımız olası adımları, özellikle de Dağlık Karabağ'la askeri ve siyasi ittifak kurmayı aktif şekilde istişare ediyoruz" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.

Konunu çok ciddi bir şekilde ele alınması ve kamuoyunda tartışılması gerektiğini söyleyen Paşinyan, “Tüm olasılıkları, olayların gelişimi ile ilgili tüm senaryoları görüşüyoruz” demişti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Ordumuz geniş çaplı silahlar kullanmak zorunda kalıyor

Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yüksek kalibreli silahlara başvurması nedeniyle Ermeni ordusunun geniş çaplı silahları kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Facebook hesabından açıklama yapan Stepanyan, "Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusunun büyük sahalarda askeri personeli, taşınır ve taşınmaz varlıkları, askeri teçhizatı imha etmek için geniş çaplı silahları ve askeri ekipmanı kullanmak zorunda kaldığı uyarısında bulunuyor" dedi.

Stepanyan, bu zorunluluğun Azerbaycan ordusunun ağır silah sistemleri, Smerç tipi yüksek kalibreli topçu silahlarını kullanmasından doğduğunu söyledi.

Ermeni yetkili, "Bu, askeri faaliyetlerin mantığını ve kapsamını değiştiriyor ve çatışmaları yeni bir seviyeye taşıyor" diye ekledi.