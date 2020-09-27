Ermenistan: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıyabiliriz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ olarak bilinen ancak fiilen Ermenistan kontrolünde bulunan Artsakh Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıyabileceğini duyurdu.

Acil olarak toplanan Ermenistan parlamentosunun oturumunda konuşan Paşinyan, "[Artsakh'ın] tanınması sorunu gündemimizde. Bu adımı atıp atmadığımızı çok ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Paşinyan, Erivan'ın "olayların gelişmesi için tüm senaryoları" düşündüğünü sözlerine ekledi.

Paşinyan'ın açıklaması, Pazar sabahı Artsakh Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında yaşanan her iki tarafın da birbirini sorumlu tuttuğu çatışmaların ardından geldi. Çatışmaların çok sayıda sivil ve askeri can kaybına yol açtığı belirtildi.

Dağlık Karabağ bölgesi resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olmaya devam ederken Ermenistan bölgenin askeri kontrolünü elinde bulunduruyor. Kendisini Artsakh Cumhuriyeti olarak adlandıran Dağlık Karabağ Birleşmiş Milletler'in hiçbir üyesi tarafından tanınmıyor, ancak Ermenistan'dan resmi olmayan destek alıyor ve Erivan'ın yanı sıra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avustralya, Lübnan ve Almanya'da resmi olmayan diplomatik ofisleri bulunuyor.