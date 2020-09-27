Ermenistan, Dağlık Karabağ’da 16 askerin öldüğünü duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Dağlık Karabağ Savunma Bakan Yardımcısı Artur Sarkisyan’ın verdiği bilgilere dayandırdığı açıklamasında Azerbaycan ile çatışmalar sonucunda 16 askerin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla askerin de yaralandığını aktardı.

Facebook hesabından açıklama yapan Stepanyan, “Ön verilere göre Ermeni tarafından 16 asker hayatını kaybetti ve 100’ün üzerinde asker yaralandı” ifadelerini kullandı.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azerbaycan ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 uçaksavar sistemini imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermenistan'ın kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.