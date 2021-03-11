Ermenistan Cumhurbaşkanı, yeni genelkurmay başkanı atamasını geri çevirdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın yeni Genelkurmay Başkanı olarak Artak Davtyan'ı atama teklifini geri çevirdi.

Paşinyan, 25 Şubat'ta ordunun kendisini istifaya çağırmasının ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını açıklamıştı. Ancak bu kararname de Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından imzalanmamıştı.

Ermenistan Başbakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Gasparyan'ın görevden alınması kararının Cumhurbaşkanı tarafından yasal süresi içinde onaylanmadığı ve üst mahkemeye de götürülmediği gerekçesiyle yürürlüğe girdiği belirtilmişti.

Paşinyan bu açıklamanın ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Artak Davtyan’ı atayan hükümet teklifini Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a gönderdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sarkisyan'ın bu teklifi bazı itirazlarla geri çevirdiği belirtildi.

Paşinyan'ın Artak Davtyan’ı yeni Genelkurmay Başkanı olarak atayan teklifini bazı değişikliklerle Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a yeniden sunacağı kaydedildi.