Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Ocak ayında geçirdiği Covid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rus haber ajansı İnterfaks, 67 yaşındaki Sarkisyan'ın kalp rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın rahatsızlığının Ocak ayında geçirdiği Covid-19'a bağlı komplikasyonlar olduğu kaydedildi. Açıklamada Sarkisyan'ın hastanede tetkiklerinin devam ettiği belirtildi.

Sarkisyan dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanlığı'na yaptığı yeni atamayı geri çevirmişti.

Paşinyan geçen ayın sonunda ordunun kendisini istifaya çağıran bildirisi üzerine Genelkurmay Başkanı'nı görevden almıştı. Bu karar Sarkisyan tarafından onaylanmamıştı.