Ermenistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Londra’da ayağından ameliyat olduktan sonra Covid-19'a yakalandığı tespit edilen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden ajansa yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, yıllık izin kapsamında Yeni yılı ailesi ve torunlarıyla birlikte Londra’da karşıladı. Sarkisyan, 3 Ocak’ta bacağından ameliyat oldu, ameliyat başarılı geçti. Ancak Cumhurbaşkanında yeni tip koronavirüs belirtileri ortaya çıktı, test sonuçları pozitif çıktı” denildi.

Sarkisyan’ın kendini karantinaya aldığı ve geçici olarak uzaktan çalışacağı aktarıldı.