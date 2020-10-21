Ermenistan Cumhurbaşkanı, AB ve NATO ile Dağlık Karabağ'ı görüşecek

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın makamından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, Dağlık Karabağ sorununu NATO ve Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmek üzere Brüksel'e gitti.

Açıklamada Sarkisyan'ın ziyaret sırasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB dış politika sorumlusu Josep Borrell ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceğini söylendi.

Ermenistan'ın NATO ve AB liderlerinden çatışmayı durdurmak ve ateşkes anlaşmasını "hayata geçirmek" için "mümkün olan her şeyi" yapmasını beklediği belirtildi.