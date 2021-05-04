Ermenistan Başsavcılığı, cumhurbaşkanının çifte vatandaşlığı nedeniyle dava açtı

Ermenistan Barolar Birliği Başkanı Ara Zograbyan, Pazartesi günü yapığı açıklamada Ermenistan başsavcılığının ülkenin cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın çifte vatandaşlığını gizlediği suçlamasıyla bir ceza davası açtığını duyurdu.

Zograbyan, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada "Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın çifte vatandaşlığını gizli tutarak suç işlediğine dair 53 avukatın bir açıklama yaptığını hatırlatmak isterim. Özel Soruşturma Servisi (DİE), avukatların açıklaması üzerine ceza davası açmayı reddetti" dedi.

Daha önce bir grup avukat, Sarkisyan'ın İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyerek DİE'ye başvurmuştu. 2 Mart 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan'ın o sırada bir devlet başkanı adaylığının şartlarınından biri olan seçimden önce altı yıl boyunca Ermenistan dışında hiçbir vatandaşlığa sahip olmamayı ihlal etmiş bulunuyor.

Avukatlar, "Sarkisyan, ancak İngiliz vatandaşlığı 1 Mart 2012'de sona erdirilseydi cumhurbaşkanlığı görevine uygun olabilirdi." dedi.

Sarkisyan 2018'den önce Ermenistan’ın İngiltere Büyükelçisi'ydi. Ailesinin bazı üyeleri hâlâ İngiltere'de yaşıyor.