Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Nisan'da istifa edecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki erken seçimlerin öncesinde Nisan ayında istifa edeceğini duyurdu.

Daha önce, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paiinyan, 20 Haziran'da erken parlamento seçimleri yapılması konusunu görüşmüşlerdi.

Paşinyan, "Evet, çok yakında, Nisan ayında istifa edeceğim. Bu görevden ayrılmak için değil, erken seçimlerin yapılması için. Bunlar gerçekleşene kadar geçici başbakan olarak kalacağım." dedi.

Ülke anayasasına göre, erken parlamento seçimlerinin yapılabilmesi için yetkililerin Eylül ayı sonunda Ermenistan'da ilan edilen sıkıyönetimi kaldırması gerekiyor. Sıkıyönetim Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ üzerinden çıkan savaş sırasında ilan edilmişti.

Paşinyan'ın Kasım ayında Azerbaycan ile Rusya aracılığında ateşkes anlaşması imzalamasından bu yana Ermenistan, çok sayıda protestoya ev sahipliği yaptı.