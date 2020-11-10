Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan ile anlaşma imzaladığını duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan liderleriyle Dağlık Karabağ'daki savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya imza attığını duyurdu.

Paşinyan önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıkladı.

Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zor bir karar aldığını belirterek anlaşma metnine dair "benim ve halkımız için inanılmaz acı verici" dedi.

Paşinyan kararı, askeri durumun derin analizi ve duruma hakim kişilerin takdiri sonucu aldığını belirtti.

Putin: Barış gücü konuşlandırılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar” açıklamasında bulundu. Putin Dağlık Karabağ'da barış gücü konuşlandırılacağını açıkladı.

Aliyev: Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise anlaşmayla Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.

Aliyev açıklamasında "Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek. Kelbecer 15 Kasım'a, Laçın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek. Bu anlaşma Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geliyor. Paşinyan anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın 'demir yumruğu' sebebiyle imzaladı" ifadelerini kullandı.

Aliyev daha sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rus askerlerinin Dağlık Karabağ'da anlaşma gereği 5 yıl kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini açıkladı.

Ermenistan'da protestolar başladı

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Ermenistan'ın başkentinde protesto gösterileri başladı. Göstericilerin başbakanlık konutuna yürüdüğü bildirildi.