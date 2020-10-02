Ermenistan, Azerbaycan'a silah tedarik eden İsrail'den elçisini çekti

Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken Ermenistan, Azerbaycan'a silah arz eden İsrail'deki büyükelçisini geri çağırdı.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ çevresinde etnik Ermeni güçleriyle savaşında İsrail yapımı silahları kullandığını kabul etti.

İsrail'in silah ihracatını protesto eden Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anna Naghdalyan, "İsrail'in çalışma tarzı kabul edilemez. Bakanlık İsrail'deki büyükelçiyi geri çağırmak zorunda" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Ermenistan ile ortaklığa değer verdiğini vurgulayarak, Ermenistan kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsü Azerbaycan'a silah satışıyla ilgili ayrıntılar sorulduğunda ise yorumu yapmayı reddetti.

Önde gelen çatışma ve silahlanma üzerine düşünce kuruluşu olan Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne (SIPRI) göre İsrail, 2006 ile 2019 arasında Azerbaycan'a 825 milyon dolarlık silah ihrac etti.

SIPRI'nin Silah Transferleri Veritabanı'na göre, bu ihracatlar arasında insansız hava araçları, mühimmat, tanksavar füzeleri ve karadan havaya füze sistemi bulunuyor.

İsrail ve Azerbaycan uzun yıllardır büyük ticari ve stratejik ortaklıklara sahip. Önemli bir enerji üreticisi olan Azerbaycan, İsrail'e petrol ihraç ediyor ve silah ve askeri teçhizat ithal ediyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesi çevresinde devam eden ihtilafın tırmanışından günler önce, geçen hafta İsrail Hava Kuvvetlerinin Negev'deki Uvda üssüne iki Azerbaycan İlyuşin İl-76 kargo uçağı indi. Çatışmanın başlamasından bu yanaysa iki uçak daha İsrail'e indi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Ermenistan hedeflerine yönelik saldırılarına dair düzinelerce video yayınladı. Perşembe günü yayınlanan videolardan birinde, İsrail yapımı Orbiter 1K model bir kamikaze drone'u açıkça görülüyor.

İsrail hükümeti, Transkafkasya'daki duruma ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. İsrail, Tel Aviv'de büyükelçiliğini sadece iki hafta önce açan Ermenistan ile diplomatik ilişkileri olmasına rağmen resmen taraf tutmuyor.

Ayrı bir gelişmede, İsrail'in Walla haber sitesinde Çarşamba günü yaptığı söyleşide, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmat Hayayev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ çevresinde kaç tane olduğunu belirtmeden "bazı" İsrail yapımı insansız hava araçları kullandığını söyledi.

Azerbaycanlı yönetici "(Biz) bölgedeki en güçlü (drone) filolardan birine sahibiz. Bunların arasında İsrail menşeli olanlar da var, başka insansız hava araçlarımız da var, ancak özellikle keşif ve saldırı dronları dahil olmak üzere İsrail insansız hava araçları ve kamikaze 'Harop' insansız hava araçları çok etkili olduğunu kanıtladı" dedi.