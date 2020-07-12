Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma: En az 2 ölü

Ermenistan ile Azerbaycan sınırında iki ülke askerleri arasından öğle saatlerinde çatışma yaşandı.

İki taraf da çatışmayı doğrularken, Azerbaycan’dan yapılan açıklamada çatışmada 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı belirtildi. Azerbaycan çatışmada iki taraftan da kayıpların olduğu açıklamasını yaptı ancak Ermenistan çatışmada hiçbir askerinin yaralanmadığını açıkladı.

İki ülke de yaptıkları açıklamalarda çatışmanın çıkışına ilişkin birbirlerini suçladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmanın Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine topçu atışı yapması üzerine karşılık verilmesiyle çıktığı ileri sürüldü. Açıklamada iki taraftan da kayıpların olduğu ve Azerbaycan ordusundan 2 askerin öldüğü ve 5 askerin yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa, gerginliğin Azerbaycan askerlerinin bir araçla sınır ihlali yapması üzerine çıktığı ileri sürüldü. Açıklamada Ermenistan sınırına giren aracın geri dönmeye zorlandığı sırada Azeri ordusunun bir saldırı başlattığı belirtildi.