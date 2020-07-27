Ermenistan: Azerbaycan sınırında bir askerimiz öldürüldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırında bir askerinin keskin nişancı ateşiyle öldürüldüğünü açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada gece saatlerinde sınırda “düşman tarafından gelen keskin nişancı ateşiyle” bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Azerbaycan ise Ermenistan’ı son 24 saatte ateşkesi defalarca ihlal etmek ve “yüksek kalibreli makineli silah ve dürbünlü tüfekler” kullanmakla suçladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Temmuz ayı ortasındaki çatışmayla başlayan sınır geriliminde görece sakin geçen bir haftanın ardından yaşamını yitirenlerin sayısı 19’a yükseldi.