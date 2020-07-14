Ermenistan-Azerbaycan sınırı: Biri tümgeneral 11 Azerbaycan askeri yaşamını yitirdi

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev, sınırdaki Tovuz bölgesinde Ermenistan ordusu ile yaşanan çatışma sırasında 11 Azerbaycan askerinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Basın toplantısında konuşanVeliyev, hayatını kaybedenler arasında Tümgeneral Polat Haşimov ve Albay Ilgar Mirzayev'in yanı sıra iki binbaşının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Pazar günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı.

Azerbaycan ordusu, “Ermenistan, Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var” açıklaması yapmıştı.

Ermenistan ise, Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak, “Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı, ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine geri çekildi” ifadelerine yer vermişti.