Ermenistan-Azerbaycan çatışması büyüyor: İşte son bir günde yaşananlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü Ermenistan'a bağlı güçleri Terter şehrine saldırmakla suçlayarak misilleme yapacağını duyurdu. Bakanlık ayrıca son çatışmalarda askerlerin en az iki Ermeni tankını imha ettiğini iddia etti. Erivan ise Azerbaycan'ın ağır toplarla bölgeye saldırmaya devam ettiğini söyledi.

Dağlık Karabağ'daki temas hattı boyunca iki taraf arasında askeri çatışmalar bir süredir devam ederken her iki taraf da birbirlerini sivillerin hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

Her iki taraf da çok sayıda zayiat bildirmiş durumda. Ermenistan ve Dağlık Karabağ Pazar günü sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan ederken, Azerbaycan önce kısmi sıkıyönetim, ardındansa seferberlik ilan etti.

Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş, çatışan tarafları derhal ateşi kesmeye ve önkoşul olmaksızın AGİT destekli diyaloğa geri dönmeye çağırdı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü: Ateşkes ve müzakereler başlamalı

Rusya'nın merkezinde bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), çatışan tarafları müzakerelere başlamaya davet etti. Ermenistan'ında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün bir üyesi olmasına karşın, askeri iş birliği örgütü taraflardan herhangi birini destekleyen bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Örügütün sözcüsü Vladimir Zaynetdinov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan-Azerbaycan gerginliği nedeniyle son derece endişeli olduğunu söyledi.

Sözcü, "KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, 27 Eylül'de meydana gelen ve her iki tarafta da siviller arasında ölüm ve yaralanmalara neden olan Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmanın yeniden başlaması konusunda son derece endişeli" diyerek Zas'ın her iki tarafı da ateşkes başlatmaya ve müzakereleri sürdürmeye çağırdığını ekledi.

Ermenistan: Ana aktör Azerbaycan değil, Türkiye

Bir diğer taraftan karşılıklı bombardımanlarda tarafların alt yapıları da hedef alındı. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Pazartesi günü Rus menşeli Sputnik'e yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun ticari operasyonların ve boru hatlarının idamesini garanti ettiğini söyledi. Ermenistan tarafından düzenlenen bombardımanda boru hattının zarar görmediği aktarıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın başdanışmanı Vagharşak Harutyunyan ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde uzun süredir devam eden bir savaşa hazırlandığını söyledi. Yetkili "Uzun vadeli savaş için hazırlanıyoruz. Neden? Çünkü buradaki ana aktörün Azerbaycan değil Türkiye olduğunu söyleyip duruyorum. Kendi jeopolitik çıkarlarının peşinde. Savaşın süresi, nasıl savaştığı da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olacaktır" diye konuştu. 1990'ların sonlarında Ermeni savunma bakanı olarak çalışan Harutyunyan, "savaş devam ediyor" ifadesini kullandı.

Danışman, çatışmanın her iki tarafının halihazırda düzinelerce can kaybı bildirildiğini hatırlattı.

Belarus: Taraflar arasında diyaloğu geliştirmeye hazırız

Minsk, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki diyaloğu geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Belarus Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Minsk'in Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki diyaloğu geliştirmek ve Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Bakanlık açıklamasında "Sadece ısrarcı değiliz, aynı zamanda önemli ortağımız olan Azerbaycan ve Ermenistan'dan savaş operasyonlarını durdurmalarını, silah kullanımını reddetmelerini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'yla işbirliği de dahil olmak üzere barışçıl çözüm yolları bulmalarını içtenlikle istiyoruz. Bu formatta veya uygun buldukları diğer formatlarda taraflar arasında diyaloğu geliştirmek için gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" dedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, "Bugün en önemli şey, kan dökülmesini bir an önce durdurmak ve yeni kurbanlardan kaçınmaktır. İnsan yaşamı paha biçilmezdir, bu nedenle bölgesel barış ve istikrar için çaba sarf etmek son derece önemlidir" ifadesini kullandı.

Azerbaycan: Ermenistan İskender Füzesi kullanırsa orantılı tepki veririz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın İskender Füze Sistemi'ni kullanması durumunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin misillemede bulunabileceğini söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Pazartesi günü Rusya menşeli Sputnik'e verdiği demeçte, Ermenistan'ın İskender füze sistemlerini kullanması durumunda Bakü'nün orantılı bir tepki göstereceğini söyledi.

Bakan, "Maalesef Ermenistan'dan her şey beklenebilir. Askeri açıdan yorum yapmak benim için zor... Azerbaycan kuvvetlerinin yeterli yanıtı vereceğinden eminim" dedi.