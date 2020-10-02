Ermenistan: Ateşkes için AGİT Minsk Grubu'yla çalışmaya hazırız

Bakanlık, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın barışçıl yolla çözüme kavuşturulmasına bağlılığını koruyor. Dağlık Karabağ'a yönelik saldırganlığa kararlılıkla karşılık vermeye devam ediyoruz ve aynı zamanda da 1994-1995 yıllarında sağlanan ateşkesin yeniden tesis edilmesi konusunda AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlarıyla çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın kendisine karşı güç kullanılmasını kınadığını belirten bakanlık, "Türkiye'nin Ermenistan ve Dağlık Karabağ'a karşı yürütülen askeri faaliyetlere dahlini kınıyoruz. Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak saldırganlık eylemleri ve yabancı teröristlerin sürece dahil edilmesi, bölgesel güvenliği ve barışı baltalıyor, geniş kapsamlı savaş tehdidini belirgin şekilde artırıyor. Dağlık Karabağ'a yönelik saldırganlığa derhal son verilmeli" dedi.

Bakanlık, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın liderlerinin bölgedeki güç kullanımını kınamasının Erivan'da memnuniyetle karşılandığını ekledi.