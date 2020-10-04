Ermenistan, AİHM'den Türkiye'ye karşı tedbir almasını talep etti

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaya dahil olması nedeniyle Türkiye’ye karşı geçici tedbirler alınması talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Yapılan resmi açıklamada "Ermenistan hükümeti, kendi adına ve Artsah Cumhuriyeti [Dağlık Karabağ'daki fiili hükümet] adına, bu ülkenin saldırıları desteklediği gerçeğini göz önünde bulundurarak, Türkiye ile ilgili geçici tedbirlerin alınmasını talep ederek AİHM'e başvurdu. Ermenistan ve Artsah'daki sivil nüfusa ve sivil altyapıya karşı saldırı, uluslararası insani hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ağır bir ihlali anlamına geliyor." denildi.

27 Eylül'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmalar, tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde sivil ve asker ölümlerine neden oldu. Bölgede 2014 yazında, Nisan 2016'da ve geçtiğimiz Temmuz'da ufak çaplı çatışmalar yaşanmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan OHAL ilan etti ve seferberlik çalışmaları başlattı. Çatışmanın her iki tarafı da sivillerin de yer aldığı can kayıplarını bildirdi.