Ermenistan 20 Haziran'da erken seçime gidiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkenin 20 Haziran 2021'de erken seçime gideceğini açıkladı.

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan ile görüştüğünü ve ülkede erken seçime gidilmesinin en iyi yol olduğu konusunda anlaştıklarını söyledi.

Paşinyan kendi partisi "Benim Adımım", "Aydınlanmış Ermenistan" partisi lideri Edmon Marukyan ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmeleri sonucunda erken seçim tarihinin 20 Haziran olarak belirlendiğini belirtti.

Erken seçim açıklamasından kısa bir süre önce, Paşinyan'ın görevden aldığını açıkladığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın halen görevde olduğu, nihai karar için Anayasa Mahkemesi'nin kararının beklenmesine hükmedildiği bildirilmişti.

Ermenistan'da ordu Şubat ayı sonunda Paşinyan'ın istifasını isteyen bir muhtıra yayımlamış, Paşinyan bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alan kararnameyi Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a göndermişti. Paşinyan, Sarkisyan'ın imzalamadığı kararnamenin iki hafta sonra otomatik olarak yürürlüğüne girdiğini duyurmuştu. Ancak aynı gün Sarkisyan kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.