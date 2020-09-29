Ermenistan 18 yaş üstü erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasakladı

Rusya merkezli yarı resmi haber ajansı Tass'a göre, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle sıkıyönetim kararı alan Ermenistan kabinesi, seferberlik listesinde bulunan 18 yaş üstü tüm erkeklerin ülkeyi terk etmemelerini öngören kararı kabul etti.

Euronews'teki habere göre, Dağlık Karabağ'da geçen Mayıs ayında yapılan seçimle Cumhurbaşkanı olan Arayik Harutyunyan yaptığı açıklamada, "18 yaşından büyükler için sıkıyönetim ve genel seferberlik kararı aldım" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Ermenistan'da sıkıyönetim ve genel seferberlik kararı alındı. Otoriter (Azerbaycan) rejimi, Ermeni halkına yeniden savaş açtı" diyerek "öngörülemeyen sonuçları" olabilecek ve Kafkasya'nın ötesine uzanabilecek "büyük bir savaşın" eşiğinde olduklarını söyledi.