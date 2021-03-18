Ermeni Katolik mezarlığına dönük inşaat yargıya taşındı

Hukuksuz inşaatı yargıya taşıyan mimarlar, alanın mezarlık tescili için Koruma Kuruluna başvurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, insan kemiklerinin çıktığı alanın mezarlık olarak tescil edilmesi için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, alandaki hukuka aykırı inşaata ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava da açtı. Öte yandan Kültür Bakanlığı'nın bilgi ve belge göndermeyerek, Büyükşehir Belediyesi’ni saf dışı bıraktığı görülürken, hukuksuz inşaata Koruma Kurulu’nun oy birliği ile onay verdiği Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de inşaatın yapılmasına onay verdiği ortaya çıktı.

Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı sürece müdahil olmalı ve kazı çalışmalarını durdurmalıdır

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Süreci titizlikle takip ediyoruz. Ermeni Katolik mezarlarına beton dökerek çok kültürlülüğü darbe vuranların peşini bırakmayacağız. Alanın mezarlık olarak tescil edilmesi için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvurduk ve alandaki hukuksuz inşaata ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtık” diye konuştu.

Kültür varlıklarımız kime emanettir, sahipsiz midir?

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kazı çalışmalarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) resmi yazılarla başvurmuştuk. Bu yazışmalar sonucunda Koruma Kurulu’nun alandaki inşaat çalışmalarına onay verdiği de ortaya çıktı. Kurula, inşaat çalışması için onay alınıp alınmadığını sormuştuk. Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulundan gelen cevapta inşaata kurulun onay verdiği belirtildi. Koruma Kurulu’nun çok kültürlülüğü ve Ulus’un tarihi dokusunu koruması gerekirken onay vermesi içler acısıdır. Kültür varlıklarımız kime emanettir, sahipsiz midir?”

Koruma Kurulu’nun hukuksuz inşaata onay vermesi ülkede artık tuzun koktuğunu gösterir

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bölgede kazı çalışmaları tamamlanmış ve dükkân yapmak için beton dökülmüş. Hafta sonu dahi inşaat çalışması devam ediyor. Yangından mal kaçırırcasına inşaata devam ediyorlar. Dava süreçleri devam ederken İtfaiye Meydanı esnafını zorla boşaltmak için dükkânlar son hız bitirilmeye çalışılıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, süreci yakından takip ediyoruz. Bölge bilimsel kaynaklarda Ermeni ve Katolik Mezarlığı olarak görünmekte, ilgili parselin tapu sorgularında, kilisenin ve hamamında bulunduğu tarihi eserler bulunmaktadır. Buna rağmen inşaatın hala devam ettirilmesi, Anadolu topraklarındaki çok kültürlülüğe yapılan çok büyük bir saygısızlıktır.

İtfaiye meydanı esnafını mağdur eden ve tarihi değerlerimizi yok eden bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Bu alanda hukuksuz inşaatın yapılması ve Koruma Kurulu’nun buna onay vermesi tamamen bu ülkede tuzun koktuğu gösterir.”