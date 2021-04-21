Ermeni Katolik mezarlığı talanına onay veren kurul, tescil talebini de reddetti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kültür Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na kentteki Ermeni Katolik mezarlığının tescili için başvurmuştu. Kurul, mezarlıktaki insan kemiklerinin tahribata uğradığı gerekçesiyle tescil talebini reddetti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ulus’ta Ermeni Katolik mezarlarının üstüne, İtfaiye Meydanı esnafını zorla boşaltmak için yapılan, hukuksuz geçici dükkân inşaatına onay veren koruma kurulu, şimdi de mezarlık tescil talebini reddetti. Önce mezarlığın talanına onay verip, şimdi de mezarlık vasfı yitirildi diyorlar. İnsanlık vasfının yitirildiği günlerdeyiz. Koruma Kurulu’nun çok kültürlülüğü ve Ulus’un tarihi dokusunu koruması gerekirken inşaata onay vermesi ve tescil talebini reddetmesi içler acısıdır. Kültür varlıklarımız değerlerimiz kimlere emanet. Yargıya taşıyoruz” dedi.

'Çok büyük saygısızlık yapılmıştır'

Candan, şunları söyledi:

“Koruma kurulu mezarlık tescili için yaptığımız yazımıza “Kentsel SİT Alanı ve “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı” içeresinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı tescilli 6953 ada 13 parselde geçici dükkan projesi kapsamında yapılan kazı çalışmalarında her ne kadar insan kemiklerine rastlanmış ise de kurulumuzca alınan 12.03.2021 tarih ve 1065 sayılı kararımızda belirtildiği üzere alanda bulunan insan kemiklerinin durumu büyük bir tahribata uğradığı dolayısıyla mezarlık hüviyetinin kaybolduğu anlaşıldığından ayrıca 15.02.2021 tarihli müze raporunda belirtildiği üzere şapel izlerine rastlanılmamış olması ve talep edilen bölge içerisinde tescilli vakıf eserleri müzesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı binalarının bulunmasından ötürü alanının mezarlık alanı olarak tescili talebinin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verildi’ cevabını iletmiştir. Bu cevap Anadolu topraklarındaki çok kültürlülüğe yapılan çok büyük bir darbedir.”

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dava süreçleri devam ederken İtfaiye Meydanı esnafını zorla boşaltmak için dükkânlar son hız bitirilmeye çalışılıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, süreci yakından takip ediyoruz. Bölge bilimsel kaynaklarda Ermeni ve Katolik Mezarlığı olarak görünmekte, ilgili parselin tapu sorgularında, kilisenin ve hamamında bulunduğu tarihi eserler bulunmaktadır. Buna rağmen inşaatın hala devam ettirilmesi, mezarlık tescili talebimizin reddedilmesi artık bu ülkede tuzun koktuğunu göstermektedir. İtfaiye meydanı esnafını mağdur eden ve tarihi değerlerimizi yok eden bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Öte yandan bu ülkede Ermeniler, Lazlar, Yezidiler, Kürtler, Ezidiler ve Türkler Anadolu topraklarında hep birlikte yaşamışlardır. Onların kemikleri bizim topraklarımıza karışmış durumdadır. Din, dil, ırk ve etnik ayrımcılık yapmak, nefret suçu ve insan hakkı ihlalidir. Mezarlığa beton dökerek dükkân yapılması vicdanlara sığmaz. Bu sürecin peşini bırakmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz”