Ermenek'te maden işçilerinin direnişi sürüyor: Patronun bez fabrikası önünde oturma eylemi

Karaman Ermenek'de bulunan Seba maden ocağında 7 aydır ve Cenne maden ocağında 13 aydır maaşlarını alamayan işçiler direnişlerinin 26. gününde seslerini duyurmak için Karaman Valiliği önünde basın açıklaması yapmak istediler.

Günlerdir herhangi bir devlet kurumundan ya da madenin patronu tarafından talepleri hakkında geri dönüş alamayan işçiler, haklarını alana kadar direnişlerinde kararlı olduklarını gösterdiler.

İşçiler Karaman kent merkezinde basın açıklaması yaptı.

Ancak diğer eylem ve basın açıklamalarında olduğu gibi polis tarafından Valiliğin önüne alınmayan işçiler açıklamalarını Karaman kent merkezinde yaptılar. Sadece aralarından seçtikleri işçilerin Valiliğe girmesine izin verilen işçiler, Valinin de izinli olması sebebiyle Vali Yardımcısı ile görüşebildiler. Vali Yardımcısı ise sorumluluğun Valilikte olmadığını söyleyip yazılı başvuru ile dertlerini anlatan bir dilekçe yazmalarını ve yasal olarak haklarını aramalarının doğru olduğunu söyledi.

Maaşları 5 Ekim'e kadar ödenmezse işçiler Ankara'ya yürüyecek

Süreci başından beri anlatan işçi temsilcileri, yasal olarak şirkete icra takibi de dahil bir dizi işlem yapıldığını ama patronun bir yolunu bulup süreçten sıyrıldığını dile getirdiler. Valilikten ayrılan işçi temsilcileri arkadaşlarının yanına döndüklerinde yaptıkları açıklamada Karaman Valiliğinin de çözüm üretemeyeceğini anladıklarını, haklarını alana kadar direnişten vazgeçmeyeceklerini, 5 Ekim tarihine kadar maaşlarının ödenmemesi durumunda Ankara'ya yürümeye kararlı olduklarını dile getirdiler.

Maden ocağı sahibinin bez fabrikası önünde oturma eylemi

Karaman'daki açıklama sonrası, seslerini her yerde duyurmaya kararlı olan işçiler, maden ocaklarının sahibi Özbeyler'e ait bez fabrikasının önüne geldiler.

İşçiler maden ocağı sahibinin fabrikası önünde oturma eylemine başladılar.

Bez fabrikasında da kimseyle görüşemeyen işçiler, şirketten bir yetkili ile görüşünceye kadar fabrikanın önünde oturma eylemi yapacaklarını açıkladılar. Oturma eylemi sloganlarla sürüyor.