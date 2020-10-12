Ermenek'te işçilerin yürüyüşüne izin verilmedi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde aynı patrona ait Cenne Maden Ocağı ve Seba Madencilik’te işçiler aylardır ödenmeyen ücretlerini almak için direnişe başlamışlardı.

12 ekim tarihinde işçiler Cenne Maden Ocağından yürüyüşe başlayıp patronun Konya’da bulunan Özbey Yem Fabrikası'nın önünde çadır kuracak ve burada üç gün kaldıktan sonra Ankara'ya doğru bir yürüyüş başlatacaktı. Aynı patrona ait maden sahalarında çalışıp haklarını alamayan işçiler ise bugün Manisa’nın Soma ilçesinden Ankara yürüyüşüne başlayacaktı, fakat kolluk güçleri işçilerin etrafını sararak yürüyüşe izin vermedi.

Ermenek‘te maden işçilerinin yürüyüşüne jandarma biber gazı ile saldırırken, işçiler ve aileleri "İşçilere değil patronlara barikat" sloganı atmaya başladılar.

Kent girişinde 70 plakalı tüm araçların polis tarafından durdurulduğu ve araç sahiplerine GBT yapıldığı belirtildi.