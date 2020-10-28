Ermenek’in 6. yılı: Direnen işçiler ölen kardeşlerini anıyor

Bugün Ermenek’te 18 maden işçisinin yaşamını yitirdiği katliamın 6. yıldönümü.

Ermenek’te Cenne 1 nolu maden ocağında aylardır ödenmeyen hakları için direnişte olan işçiler, bugün 6 yıl önceki katliamda yaşamını yitiren sınıf kardeşlerini mezarları başında andı.

İşçiler saat 16.00’da ise Güneyyurt Madenci Anıtı önünde bir araya gelecekler.

Ermenek’teki katliam Soma’da 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği katliamdan yalnızca 6 ay sonra gerçekleşmişti.

Bugün Ermenek ve Soma’da hakları için mücadele eden işçiler katlamda yitirdikleri kardeşlerini unutmadıklarını dile getirdiler.

Bağımsız Maden İş Sendikası “Kaza değil cinayet, kader değil katliam” diyerek “18 kardeşimizi diri diri gömdüğümüz yerden haykırıyoruz ; ince ince işliyoruz öfkemizi, UNUTMADIK, AFFETMEDİK!” açıklamasını yaptı.

Patron 'kaçanın anası ağlamaz' demişti

Ermenek’te 6 yıl önceki katliam aynı Soma’da olduğu gibi göz göre göre gelmişti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden (İSİG Meclisi) yapılan açıklamada “İş cinayetlerinde ölenleri an, kalanlarla birlikte mücadele et…” denildi.

İSİG Meclisi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Ermenek’te yaşananlar ve sonrası 10 maddede özetlendi:

“28 Ekim 2014'te Karaman Ermenek'te patron Saffet Uyar'ın Has Şekerler Linyit Maden Ocağı'nda 10 bin metreküp su altında kalan 18 maden işçisi hayatını kaybetmişti..

1- Olay sonrası maden yetkililerinden Şahin Uyar,: 'hani bir laf var ya ‘kaçanın anası ağlamaz’ diye bazı arkadaşlarımız kaçar, bazıları da ne olacak der. vahim bir olay olmuş keşke olmasaydı...' diye açıklama yapmıştı…

2- Konya-Karaman bölgesinin kapalı havza olduğu belirtilip linyit madenlerini su basabileceği uyarısı Enerji Bakanlığı’na yapılmıştı…

3- Çalışma Bakanlığı aynı yılın 19-20 Haziran tarihlerinde madeni denetlemişti. 'Kapatılma gerektirmeyen eksiklikler'den dolayı şirkete 9 bin lira idari para cezası kesilmişti, yine denetimler ve yeni torba yasa sonrası bölgede bulunan 12 madenin 9’u üretimi durdurmuştu..

4- Has Şekerler Şirketi de rödovans sistemi ile çalışıyordu, 2012 Mayıs ayında devlet maden patronlarına 'ne üretirseniz alacağız' uygulamasına geçmişti…

İşçilerden Tezcan Gökçe'nin babası Recep Gökçe geçen ay koronavirüsten yaşamını yitirdi.

5- Has Şekerler Şirketi’nin sahibi Saffet Uyar daha evvel Soma’da madenci katliamları nedeniyle kapatılan Soma Uyar Madencilik’in sahibi Azmi Uyar’ın amcaoğluydu…

6- Has Şekerler maden ocağında üretim koşulları ilkel ve işçiler örgütsüzdü…

7- 18 maden işçisi: Osman Çoksöyler, Hüsnü Çolak, Ali Haznedar, Kerim Haznedar, Mehmet Tokat, Hüseyin Çolak, İsa Gözbaşı, Bahri Üzer, Kamil Yaman, Ömer Cansu, Tezcan Gökçe, Uğur İlhan, Hüseyin Gültekin, İsmail Gürses, Mehmet Baha, Mehmet Özcan, Hasan Tuncer ve Recep Çiloğlu…

Ayşe Gökçe'nin 'Oğlum yüzme bilmezdi, suyun içinde ne yaptı' sözleri unutulmadı.

8- 'Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?' sözleriyle toprağı kazıyan Tezcan Gökçe’nin annesi Ayşe Gökçe acılarımızın simgesi olmuştu…

9- Yırtık lastik ayakkabılarıyla madenci ailelerinin yoksulluğunun simgesi olan baba Recep Gökçe'yi koronavirüs nedeniyle bu yıl 27 Eylül'de kaybetmiştik…

10- Mahkemede 7 sanığa 3 ila 19 yıl arasında hapis cezası verildi, biri yakalanamadı. 9 sanık ise beraat etti…”