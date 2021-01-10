Erman Toroğlu hakkında suç duyurusuna AKP ve CHP milletvekilleri katılacak

Erman Toroğlu'nun A Spor'da Romanlar hakkındaki sözlerine ilişkin yarın İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu yarın İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak suç duyurusunun ardından saat 13.00'te AKP'li milletvekili Cemal Bekle'nin de katılacağı bir basın açıklaması düzenleneceğini duyurdu.

Purçu "Erman Toroğlu'nun Romanlara karşı yapmış olduğu hakaret ve aşağılayıcı ifadelerle ilgili, Roman Sivil Toplum Örgütlerinin öncülüğünde, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Ak Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve birçok milletvekilinin de katılımıyla 11.01.2021 Pazartesi günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde saat 11.00'de suç duyurusunda bulunulacak ve saat 13.00'de ise pandemi kurallarına uyularak basın açıklaması yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica sözleşmesiyle ilgili "Benim paranın peşinde koştuğum söyleniyor. Paranın peşinde olsaydım çok başka yerde olurdum. Size maaş indirimi teklifi gelse kabul eder miydiniz? Eşimi arayacağım ve bana para göndermesini söyleyeceğim" açıklaması yapmış, Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de "Sumudica'ya 1,2 milyon euro ödüyoruz ama şu an primlerle 1 milyon 900 bin euro istiyor. Fatih Terim de dahil bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor?" demişti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu A Spor'da Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica hakkında "O teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyle çingenelik olur mu ya, çingenelik..." ifadelerini kullanmış, "Affedersin, çingenelik bu. Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor" diyen Toroğlu, "Ne bileyim abi, ne diyeyim, dilenci mi diyeyim ya, dilenci diyeyim" diye konuşmuştu.