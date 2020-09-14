Erivan Radyosu ezgileri klasik müzikle buluşuyor

Sovyetler Birliği'nde 1955 yılında yayına giren ve periyodik aralıklarla Kürtçe yayınlar da yapan Erivan Radyosu'nda kayda alınmış ezgiler, klasik müzikle yeniden dinleyicilerle buluşturuluyor.

Erivan Radyosu'nda sesi kayda alınmış sanatçılardan Karapetê Xaço, Egîdê Cimo, Aslika Qadir, Seyyadê Şemedînê ve Lenin için besteleriyle bilinen Susîka Sîmo'nun da aralarında olduğu sanatçıların eserlerinin yeniden yorumlandığı çalışmanın adı "Dîsa" olacak. Kürçe'de "bir kez daha", "yeniden" manasına gelen Dîsa çalışması SSCB'de üretilmiş Kürtçe ezgileri yeniden, bir kez daha bu sefer klasik müzikle dinleyicilere ulaştıracak.

Orkestrasyon ve ezgilerin yeniden uyarlanmasını Çukurova Senfoni Orkestrası Baş Kemanı Yusuf Yalçın'ın, kültür-tarih ve ezgilerin belirlenmesi çalışmalarını Özkan Öztaş'ın üstlendiği çalışma, Kasım ayında dinleyicilerle buluşmayı hedefliyor.

Yaygın kullanılan müzik platformları aracılığıyla dinleyicilerle buluşturulacak çalışmada hazırlanan ezgiler satışa sunulmayacak ve ücretsiz olarak paylaşılacak.

Kayıtların tamamlanabilmesi için dayanışmaya çağrısı yapılan çalışma için Ekim ayında stüdyoda kayıt alınması hedefleniyor.