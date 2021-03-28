Erivan Radyosu emektarı Keremê Seyad yaşamını yitirdi

Ermenistan Kürtlerinin tanınmış aydın ve yazarlarından Keremê Seyad, dün Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yaşamını yitirdi.

30 Aralık 1938'de Ermenistan’ın Talin kasabasına bağlı Hakko köyünde doğan Seyad, üniversite eğitimini Erivan’da tamamladı. 1960 yılında Radyoya Kurdiya Erivan’da çalışmaya başlayan Seyad, daha sonra Radyo Direktörlüğü görevini üstlendi.

Keremê Seyad ve ailesi, 50 yıl boyunca Erivan Radyosu’nda yaptıkları yayınlarla Kürt dili ve kültürüne hizmet etti. SSCB sonrası Ermenistan hükümetinin mali kriz nedeniyle Kürtçe radyo yayınını durdurmayı düşündüğü dönemde, Keremê Seyad, çocuklarıyla birlikte 12 kilometreyi aşkın yolu yürüyerek, radyonun merkezine yolculuk yaptı ve Erivan Radyosu'nun yayına devam etmesini sağladı.

Son yıllarda sağlık koşullarının elverişli olmaması nedeniyle kızları ve oğullarının radyoyla ilgilenmesini sağlamıştı.

Keremê Seyad, Salı günü doğduğu Hakko köyünde toprağa verilecek.