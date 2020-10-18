Erivan: Bakü yaralıların çatışma alanından çekilmesi önerisini reddetti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) arabuluculuğuyla Dağlık Karabağ'daki çatışma alanından yaralı askerlerin çekilmesi konusunda anlaşma önerisinin Azerbaycan tarafından reddedildiğini açıkladı.

Açıklamada, “18 Ekim'de Ermenistan ile Azerbaycan arasında insani ateşkes konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra, yaralı askerlerin gece vakti çatışma alanından çekilmesi amacıyla ICRC'nin arabuluculuğuyla anlaşmaya varma girişiminde bulunuldu. Ancak 17 Ekim anlaşmasının ruhuna ve maddelerine, ayrıca 10 Ekim tarihli Moskova anlaşmasına uygun olarak atılan bu adım Bakü tarafından kesin bir dille reddedildi” denildi.

Açıklamada ayrıca "bu durumun Türkiye'nin bölgedeki yayılmasının aracı haline gelen Azerbaycan yönetiminin yalnızca kendi gücünü koruma konusunda endişe duyduğunu", ayrıca "savaşı başlatma ve sayısız kayıplar için kendi halkının karşısında sorumlu olma beklentisi ile korktuğunu" gösterdiği savunuldu.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da süren çatışmalara ilişkin dün gece ateşkes anlaşmasına varmıştı. Buna karşın iki taraf da karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.