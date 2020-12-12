Erhan Güleryüz'den Bakan Ersoy'a: Sen bana video gönder, ben sana bin TL vereyim

Sanatçı Erhan Güleryüz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "müzisyenlere destek" amacıyla verileceği söylenen 1000 TL’ye tepki gösterdi.

Güleryüz, "Sayın Kültür Bakanım. Bütün müzisyenlere, MSG, MESAM, Miyor 1 ve diğer kurumlar üzerinden mesaj göndermişsiniz. Demişsiniz ki bir proje kapsamında bize video gönderin, yani dilenin, biz de size bin lira para verelim. Canım Bakanım, sen bana bir video gönder ben sana 1000 lira göndereyim. İnsanların aç yaşadığı bir ülkede sanatı ayakta tutmaya çalışan insanları dilenci yerine koyamazsınız" dedi.