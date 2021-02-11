Ergani'de ulaşım zammına tepki

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Ergani Belediyesi toplu ulaşım fiyatlarında zamma gitti.

Otobüslerde 1,5 TL olan tam bilet fiyatı 2 TL’ye, 1 TL olan öğrenci bileti ise 1,5 TL’ye çıkarıldı.



Ergani’de ulaşıma gelen bu zamlar tepkiye yol açtı.

Erganili bir yurttaş zam kararına ilişkin soL’a yaptığı açıklamada, Küçük bir ilçe olan Ergani’de bu zammın yapılması arkasındaki nedeni anlayamadık. Her gün işe tıklım tıklım gidiyoruz. Salgın nedeniyle birçoğumuz işsiz kaldık. 50 kuruş küçük bir zam olarak düşünülmesin. Gün içerisinde birçok kere kullanmak zorunda kalıyoruz" derken, "Çünkü başka bir ulaşım aracı yok. Günlük ulaşıma verdiğimiz ücret de bu nedenle artıyor. Biz salgın nedeniyle ekonomik sorunlar yaşarken belediyemizden de destek bekliyoruz. Bu nedenle de yapılan zammın salgın sürecince geri çekilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.